Титан отлично защищает от влияния атмосферных факторов, бензина, масел, воды и соли. Образует стойкую поверхность к механическим повреждениям и ультрафиолетовому излучению. Может использоваться во всех климатических условиях. Покрытие наносится на разные типы поверхностей с помощью покрасочного/гравийного пистолета, валика и кисти.