Сверхпрочное полиуретановое покрытие ТИТАН ПРОФИ – Черный/Колеруемый
- Объем: 6кг.
- Цвет: Черный/Колеруемый
Цена- 45 000 kzt.
Описание
Профи версия специально разработана для больших объемов работ.
Революционное полиуретановое покрытие повышенной прочности.
В составе 80% полиуретана. Самое прочное полиуретановое защитное покрытие на рынке РФ и стран СНГ. Имеет глянцевый/полуглянцевый эффект.
Титан отлично защищает от влияния атмосферных факторов, бензина, масел, воды и соли. Образует стойкую поверхность к механическим повреждениям и ультрафиолетовому излучению. Может использоваться во всех климатических условиях. Покрытие наносится на разные типы поверхностей с помощью покрасочного/гравийного пистолета, валика и кисти.
Сфера применения: авторемонт, строительство, сельское хозяйство, водный транспорт, бытовое применение.
Пропорции смешивания 3:1
Вес: 4400гр (комп.А) и 1600гр (комп.Б)
Сверхпрочное полиуретановое покрытие ТИТАН ПРОФИ – Черный/Колеруемый
- Объем: 6кг.
- Цвет: Черный/Колеруемый
Цена- 45 000 kzt.
Описание
Профи версия специально разработана для больших объемов работ.
Революционное полиуретановое покрытие повышенной прочности.
В составе 80% полиуретана. Самое прочное полиуретановое защитное покрытие на рынке РФ и стран СНГ. Имеет глянцевый/полуглянцевый эффект.
Титан отлично защищает от влияния атмосферных факторов, бензина, масел, воды и соли. Образует стойкую поверхность к механическим повреждениям и ультрафиолетовому излучению. Может использоваться во всех климатических условиях. Покрытие наносится на разные типы поверхностей с помощью покрасочного/гравийного пистолета, валика и кисти.
Сфера применения: авторемонт, строительство, сельское хозяйство, водный транспорт, бытовое применение.
Пропорции смешивания 3:1
Вес: 4400гр (комп.А) и 1600гр (комп.Б)